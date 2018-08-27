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27 Август, 2018


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Власти Ленобласти расширят три загруженных перекрестка в Мурино

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в: Новости
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В 2019 году на дороге Петербург-Матокса появятся выделенные левые повороты

Нажмите на карту, и она увеличится

Областная администрация намерена реконструировать три самых загруженных перекрестка на региональной дороге «Санкт-Петербург — Матокса» в Мурино, сейчас завершается проектирование расширения перекрёстков шоссе с Вокзальной, Английской и Оборонной улицами, сообщили в правительстве.

В частности, власти намерены оборудовать на дороге выделенные левые повороты на эти улицы, так называемые полосы накопления транспорта. «Такая мера устранит помехи для потока машин, которые едут прямо и направо. Для безопасности пешеходов предполагается, в частности, обустройство дорожек, ограждений и заездных карманов для автобусов», — говорят в Управлении по транспорту области.

На перекрестках также будут установлены новые светофоры и перенастроены действующие. В общей сложности техническое перевооружение затронет почти два километра дороги.

Как отмечают в дорожном комитете, предложенные меры позволят увеличить среднюю скорость проезда по основной региональной магистрали в Мурино. Само строительство будет выполнено только в 2019 году.

Актуальная загрузка региональной дороги «Санкт-Петербург — Матокса» достигает 60 тысяч автомобилей.

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