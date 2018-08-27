Глава Минстроя озвучил ставку по ипотеке к концу 2018 года

Владимир Якушев спрогнозировал ипотечную ставку на конец года

Глава Министерства строительства России Владимир Якушев заявил, что средняя ставка по ипотеке в стране к концу 2018 года составит 9,1%. Об этом сообщает агентство «АБН».

Якушев также отметил, что к 2024 году в России ожидается рост ипотечного портфеля до 16 триллионов рублей. Он, как считают в Минстрое, обеспечит 11% ВВП для государства.

В настоящий момент средняя ставка по ипотеке составляет от 9,6% до 9,65%. Только в первом полугодии текущего года в России выдали 660 тысяч ипотечных кредитов на сумму под 1,3 триллиона рублей.