Специалисты оценили безопасность Володарского моста

Володарский мост полностью безопасен, считают в «Мостотресте»

В минувшую субботу, 25 августа, в Петербурге произошел самопроизвольный подъем пролета Володарского моста. Это привело к массовому ДТП, в котором пострадали три человека.

После ЧП проверкой переправы занялись специалисты «Мостостреста», который признали мост безопасным. Поэтому движение транспорта и пешеходов по нему будет осуществляться в штатном режиме.

Как уточняет телеканал «Санкт-Петербург», эксперты в ближайшее время еще проведут комплексное обследование конструкций механизмов разводного пролета Володарского моста и затем дадут объективную оценку сложившейся ситуации.

Сейчас система гидравлики и электрооборудования полностью исправны.

Кстати, в «Мостотресте» подчеркнули, что обследовать остальные мосты, как предлагал депутат Михаил Романов, нет необходимости. Все они безопасны.