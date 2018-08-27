«Эталон» вложил в реконструкцию Алексеевской водоподъемной станции 300 миллионов рублей

Группа «Эталон» отреставрирует ансамбль исторических зданий XIX века в рамках проекта «Серебряный фонтан»

В рамках проекта жилого комплекса бизнес-класса «Серебряный фонтан» группа «Эталон» до конца 2019 года отреставрирует исторический комплекса Алексеевской водоподъемной станции, вложив в проект около 300 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Уточняется, что центром притяжения всего проекта станет исторический фонтан, который отремонтирован к 125-летнему юбилею станции и торжественно запущен 25 августа.

Все общественно пространство будет размещаться именно в отреставрированных исторических корпусах. Первая очередь комплекса будет введена в эксплуатацию в следующем году.

Жилой комплекс «Серебряный фонтан» будет располагаться на территории 7,7 га. Его жители смогут воспользоваться точками общественного питания, SPA-комплексами, салонами красоты и студиями детского творчества.