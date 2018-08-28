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28 Август, 2018


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Ленобласть «разгрузит» Дорогу жизни

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в: Новости
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В Ленинградской области построят новую скоростную магистраль

Фото: pixabay.com

Члены градостроительного совета Ленинградской области одобрили предложение по строительство дороги в обход Дороги жизни «Северный транспортный обход пос. Романовка». Об этом рассказали в пресс-службе 47-го региона.

«Это будет скоростная магистраль непрерывного движения, которая значительно разгрузит Дорогу жизни от пробок. Мы притормозили жилищное строительство во Всеволожске, пока не будут решены дорожно-транспортные вопросы», — объяснил детали проекта заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин.

Уточняется, что предложенная концепция проекта стала результатом проработки всех дорожных объектов в западной части Всеволожского района.

Реализовывать проект планируют в три этапа:

— Строительство участка автодороги (протяженностью 2 км) с устройством развязки южнее усадьбы Приютино в районе пересечения Дороги жизни с магистральным газопроводом с устройством левого поворота во втором уровне и выезда на магистраль в сторону Санкт-Петербурга в одном уровне.

— Строительство участка местной автодороги (улица общегородского значения) протяженностью 4 км для обеспечения подъезда к зонам жилищного строительства, расположенным севернее Дороги жизни.

— Строительство участка автодороги от поселка Романовка до северного окончания Колтушского шоссе.

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