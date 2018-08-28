Петербург назвали туристической «столицей» России

Санкт-Петербург оказался самым популярным городом среди путешественников

Портал «Tvil.Ru» подвел итоги летнего туристического сезона-2018 и назвал десять самых популярных городов России среди путешественников. Лидером стал Санкт-Петербург.

Далее в перечне следуют Москва, Казань, Екатеринбург и Петрозаводск. Уточним, что южные города страны, к примеру, Сочи, в этот список не попали, для них был составлен отдельный рейтинг.

Аналитики вычислили, что туристы совершали в Северную столицу самые длительные поездки из всех городов, сюда приезжали сразу на пять дней. Аренда жилья в городе на Неве обошлась примерно в три тысячи рублей за сутки.

Больше всего путешественникам пришлось потратить в Москве. За один день проживания в столице уходило около 3580 рублей.