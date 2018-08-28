Наследника обанкротившегося «Мостостроя №6» продадут на торгах

Покупатель сможет в будущих конкурсах указывать опыт некогда крупнейшего дорожного подрядчика

АО «Компания «Мостострой», правопреемник ОАО «Мостострой № 6», в начале октября будет выставлено на торги по стартовой цене в 1,9 млрд рублей, пишет DP.ru

Как напоминает издание, «Компания «Мостострой» была образована в прошлом году по решению кредиторов «Мостостроя № 6» в порядке замещения активов в деле о банкротстве. Помимо внушительного опыта, который можно будет указывать в конкурсных заявках, покупателю достанутся производственные мощности, в частности база «Предпортовая» и строительная техника.

Некогла «Мостострой № 6» был одним из крупнейших подрядчиков Смольного, а также работал в регионах. В 2013–2014 годах его выручка превышала 12 млрд рублей. Проблемы у «Мостостроя № 6» возникли в 2015 году, когда компания не успела выполнить четыре госконтракта на 10 млрд рублей и закончила год с убытком 4 млрд рублей.