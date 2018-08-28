жк днепропетровская 37 евродвушка

28 Август, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

Наследника обанкротившегося «Мостостроя №6» продадут на торгах

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Покупатель сможет в будущих конкурсах указывать опыт некогда крупнейшего дорожного подрядчика

АО «Компания «Мостострой», правопреемник ОАО «Мостострой № 6», в начале октября будет выставлено на торги по стартовой цене в 1,9 млрд рублей, пишет DP.ru

Как напоминает издание, «Компания «Мостострой» была образована в прошлом году по решению кредиторов «Мостостроя № 6» в порядке замещения активов в деле о банкротстве. Помимо внушительного опыта, который можно будет указывать в конкурсных заявках, покупателю достанутся производственные мощности, в частности база «Предпортовая» и строительная техника.

Некогла «Мостострой № 6» был одним из крупнейших подрядчиков Смольного, а также работал в регионах. В 2013–2014 годах его выручка превышала 12 млрд рублей.  Проблемы у «Мостостроя № 6» возникли в 2015 году, когда компания не успела выполнить четыре госконтракта на 10 млрд рублей и закончила год с убытком 4 млрд рублей.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X