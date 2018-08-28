За шесть месяцев в Петербурге построили 42 многоквартирных дома

Комитет по экономической политике отчитался о темпах строительства жилых домов в 2018 году

В Санкт-Петербурге в первой половину 2018 году было введено в эксплуатацию 961,4 тысячи квадратных метров жилья. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на комитет по экономической политике и стратегическому планированию города.

По словам главы комитета Ивана Филиппова, выполненный объем работ по строительству составил около 227 миллиардов рублей, что сопоставимо с ценами на за аналогичный период времени, но в 2017 году.

К настоящему моменту закончено строительство 42-жилых домов на 17,9 тысяч квартир и 637 объектов индивидуального жилищного строительства, добавил Филиппов.

Ранее Филиппов рассказал, что оборот розничной торговли в Петербурге составил 650 миллиардов рублей за первое полугодие.