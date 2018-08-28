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28 Август, 2018


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Оператор Accor будет управлять еще одной гостиницей родственников спикера Макарова

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в: Новости
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Ранее Смольный не согласовывал строительство гостиницы, пока инвестор не «поучаствует» в строительстве социальных объектов

Французский гостиничный оператор AccorHotels возьмет в управление отель в составе комплекса Status by Salut! на Пулковском шоссе, дом 14. Отроется гостиница  «Novotel Санкт-Петербург Аэропорт» на 250 мест в 2021 году. Общий объем инвестиций в проект составляет 3,5 млрд рублей.

Отметим, что, по данным СМИ, совладельцем «Союз Инвест Девелопмент» выступает Владимир Селегень, сват спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова. В прошлом году Смольный отказал на Комиссии по землепользованию в строительстве объекта, потребовав от инвестора более деятельного участия в строительстве соцобъектов на территории города.

По данным Colliers International, за последние два года доля международных гостиничных операторов в структуре качественного предложения в Санкт-Петербурге выросла с 43% до 46%. За этот период под международными брендами в городе было открыто шесть гостиниц, чей суммарный фонд составил 930 номеров. На сегодняшний день группа AccorHotels управляет в Северной столице 3 отелями, еще 5 проектов находятся на стадии строительства.

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