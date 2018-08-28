Озвучена средняя заработная плата в Санкт-Петербурге

Иван Филиппов уверяет, что петербуржцы в среднем получают почти 60 тысяч рублей

За первое полугодие 2018 года средняя номинальная заработная плата в Петербурге увеличилась на 12% и теперь составляет 59,1 тысячи рублей. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Ивана Филиппова.

По его словам, реальный рост заплаты в Северной столице за первые шесть месяцев текущего года составил 9,3%. По мнению чиновника, к 2024 году тенденция роста реальной зарплаты на уровне 5,7% ежегодно сохранится.

Филиппов также назвал существующую ситуацию на рынке труда «стабильной с низким уровнем безработицы». По данным комитета, численность рабочей силы на конец июня в городе составила более 3 миллионов человек, 1,4% горожан классифицирован как безработные.