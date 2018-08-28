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28 Август, 2018


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Петербуржцы восемь часов ждали рейса из Пулково в Анталью

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в: Новости
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Туристы, вылетающие из Петербурга в Турцию, провели в Пулково восемь часов

Фото: pixabay.com

Несколько сотен пассажиров рейса FV5853, который должен был отвезти путешественников из Санкт-Петербурга в Анталью, задержался на восемь часов, пассажиры провели ночь в воздушной гавани города, об этом сообщает «Фонтанка».

Источник издания уточнил, что самолет должен был отправиться в полет в 2:55 в ночь на вторник, 28 августа. Перед посадкой пассажирам сообщили, что рейс авиакомпании «Россия» задерживается, но причину ЧП не назвали.

Позже выяснилось, что самолет задержался по «технической причине» из-за позднего прибытия в петербургский аэропорт.

По данным агентства «Nation News», самолет проходил техобслуживание. Выполнение ремонтных работ затянулось, поэтому вылет задержался на несколько часов.

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