К 2021 году население Петербурга вырастет до 5,4 миллиона человек

Власти Петербурга ждут увеличение численности населения за счет мигрантов

До 2021 года численность населения Санкт-Петербурга вырастет до 5,4 миллиона человек, а еще через три года – до 5,5 миллиона человек. Об этом рассказал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов.

По его словам, сейчас в Северной столице проживает около 5,3 миллиона человек. В этот же момент продолжается устойчивый рост численности населения. Только с начала 2018 года этот показатель подрос на 13 тысяч человек.

«Миграционный прирост при этом полностью компенсировал естественную убыль населения, которая обусловлена снижением числа рождений. Абсолютное число рождений стало сокращаться со второй половины 2016 года в основном из-за так называемой демографической ямы 90-х», — цитирует Филиппова «Росбалт».

За 2019-2021 годы естественный прирост населения Петербурга составит 12 тысяч человек, за период 2019-2024 годов – 17 тысяч человек. Миграционный прирост до 2021 года составит более 60 тысяч человек, а до 2024 года перешагнет отметку в 120 тысяч человек.