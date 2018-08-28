жк днепропетровская 37 евротрешка

28 Август, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

К 2021 году население Петербурга вырастет до 5,4 миллиона человек

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Власти Петербурга ждут увеличение численности населения за счет мигрантов

Фото: pixabay.com

До 2021 года численность населения Санкт-Петербурга вырастет до 5,4 миллиона человек, а еще через три года – до 5,5 миллиона человек. Об этом рассказал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов.

По его словам, сейчас в Северной столице проживает около 5,3 миллиона человек. В этот же момент продолжается устойчивый рост численности населения. Только с начала 2018 года этот показатель подрос на 13 тысяч человек.

«Миграционный прирост при этом полностью компенсировал естественную убыль населения, которая обусловлена снижением числа рождений. Абсолютное число рождений стало сокращаться со второй половины 2016 года в основном из-за так называемой демографической ямы 90-х», — цитирует Филиппова «Росбалт».

За 2019-2021 годы естественный прирост населения Петербурга составит 12 тысяч человек, за период 2019-2024 годов – 17 тысяч человек. Миграционный прирост до 2021 года составит более 60 тысяч человек, а до 2024 года перешагнет отметку в 120 тысяч человек.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X