В Петербурге открывается дизайн-студия IKEA

Компания IKEA планирует открыть в Петербурге магазин малого формата

Директор магазина «IKEA Парнас» Михаил Киянов заявил, что популярная иностранная компания планирует открыть в Северной столице свой первый магазин малого формата. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Новая торговая точка будет представлять собой дизайн-студию кухонь и гардеробов. Там покупатели смогут приобрести готовую мебель, а также оформить доставку из интернет-магазина.

Студия будет расположена в торгово-развлекательном комплексе «Атлантик Сити». Она займет около 585 квадратных метров.

Открытие нового магазина IKEA запланировано на октябрь 2018 года.