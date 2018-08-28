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28 Август, 2018


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Филиппов: в Петербурге выросло производство машин

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в: Новости
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В Петербурге с начала 2018 года произвели 183,2 тысячи легковых авто

Фото: pixabay.com

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов заявил, что в Петербурге существенно возросло производство автомобилей, об этом пишет «Петербургский дневник».

Чиновник отметил, что это связано с увеличением выпуска легковушек на 7,3% к году, а также комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств.

Всего индекс промышленного производства автотранспорта добрался до отметки в 108,7%.

С начала 2018 года в Северной столице было выпущено 183,2 тысячи легковых автомобилей, подчеркнул Филиппов.

Ранее Филиппов заявил, что население Петербурга к 2021 году вырастет до 5,4 миллиона человек.

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