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28 Август, 2018


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Крытая ледовая арена появится в Парголово через 36 месяцев

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в: Новости
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В Петербурге построят новый спортивный комплекс

Фото: pixabay.com

Новый трехэтажный спортивный комплекс площадью 8 тысяч квадратных метров построят в поселке Парголово. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным агентства, срок реализации проекта составляет 36 месяцев. Предположительно, за это время будет построен комплекс на 8 тысяч квадратных метров с крытой ледовой ареной, трибунами для зрителей и залом игровых видов спорта.

В комплексе также будет находится зал для единоборств, два зала для сквоша, медицинский кабинет и кафе.

По условиям договора строительная компания перечислит в городскую казну ежегодную аренду, которая составил 1,5% от кадастровой стоимости участка, то есть 536 тысяч рублей.

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