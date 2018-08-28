Крытая ледовая арена появится в Парголово через 36 месяцев

В Петербурге построят новый спортивный комплекс

Новый трехэтажный спортивный комплекс площадью 8 тысяч квадратных метров построят в поселке Парголово. Об этом сообщает «Росбалт».

По данным агентства, срок реализации проекта составляет 36 месяцев. Предположительно, за это время будет построен комплекс на 8 тысяч квадратных метров с крытой ледовой ареной, трибунами для зрителей и залом игровых видов спорта.

В комплексе также будет находится зал для единоборств, два зала для сквоша, медицинский кабинет и кафе.

По условиям договора строительная компания перечислит в городскую казну ежегодную аренду, которая составил 1,5% от кадастровой стоимости участка, то есть 536 тысяч рублей.