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28 Август, 2018


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В Петербурге собственников технопарков освободят от налогов

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в: Новости
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Собственников петербургских технопарков решили освободить от налогов

Фото: pixabay.com

Глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин заявил, что собственники инновационно-промышленных парков и технопарков Петербурга будут получать налоговые льготы, об этом пишет «Росбалт».

По словам Мейксина, проект нового закона предполагает снижение налоговой ставки на прибыль до 13,5% и до 12,5% к 2020 году. Владельцев технопарков также освободят от налога на имущество организацию и налогу на землю.

Власти Северной столицы считают, что первые заявки на получение соответствующего статуса владельцы парков и технопарков подадут в сентябре 2018 года.

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