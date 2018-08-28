В Петербурге собственников технопарков освободят от налогов

Собственников петербургских технопарков решили освободить от налогов

Глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин заявил, что собственники инновационно-промышленных парков и технопарков Петербурга будут получать налоговые льготы, об этом пишет «Росбалт».

По словам Мейксина, проект нового закона предполагает снижение налоговой ставки на прибыль до 13,5% и до 12,5% к 2020 году. Владельцев технопарков также освободят от налога на имущество организацию и налогу на землю.

Власти Северной столицы считают, что первые заявки на получение соответствующего статуса владельцы парков и технопарков подадут в сентябре 2018 года.