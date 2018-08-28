В Петербурге ищут землю для строительства 12 станций метро

Смольный планирует «забронировать» землю для новых станций метрополитена

Власти Северной столицы объявили два тендера на подготовку проекта планировки территории для будущих станций двух линий метрополитена. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Шесть станций со временем появятся на Кольцевой и столько же станций построят по Красносельско-Калининской ветке. Общая стоимость проект составляет около 80 миллионов рублей.

Новой участок Красносельско-Калининской линии должен пройти от станции «Обводный канал-2» до станции «Полюстровский проспект-1» через «Лиговский проспект-2», «Знаменскую», «Суворовскую-1» и «Смольный».

Кольцевая, под которую также планируют забронировать землю, соединит «Лесную-2» и «Большой проспект-2» через станции «Кантемировская», «Петроградская-2», «Спортивная-2» и «Василеостровская-2».

Всего город планирует возвести 12 новых станций подземки.

Проекты планировки территории должны быть готовы и согласованы в соответствующих комитетах к 30 сентября 2019 года.