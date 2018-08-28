жк днепропетровская 37 евродвушка

28 Август, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

В Петербурге ищут землю для строительства 12 станций метро

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Смольный планирует «забронировать» землю для новых станций метрополитена

Фото: википедия

Власти Северной столицы объявили два тендера на подготовку проекта планировки территории для будущих станций двух линий метрополитена. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Шесть станций со временем появятся на Кольцевой и столько же станций построят по Красносельско-Калининской ветке. Общая стоимость проект составляет около 80 миллионов рублей.

Новой участок Красносельско-Калининской линии должен пройти от станции «Обводный канал-2» до станции «Полюстровский проспект-1» через «Лиговский проспект-2», «Знаменскую», «Суворовскую-1» и «Смольный».

Кольцевая, под которую также планируют забронировать землю, соединит «Лесную-2» и «Большой проспект-2» через станции «Кантемировская», «Петроградская-2», «Спортивная-2» и «Василеостровская-2».

Всего город планирует возвести 12 новых станций подземки.

Проекты планировки территории должны быть готовы и согласованы в соответствующих комитетах к 30 сентября 2019 года.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X