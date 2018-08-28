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28 Август, 2018


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Для зимы в Петербурге дорожники заготовят 100 тонн песка

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в: Новости
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Дорожные предприятия Петербурга готовы к зиме на 88%

gov.spb.ru

Техника дорожных предприятий Санкт-Петербурга готова к зимнему сезону на 88%. Полностью завершить подготовку необходимо до конца сентября. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного.

Зимой на улицах города будут работать более 1500 машин. В 2018 году предприятия за свой счет закупают 100 единиц техники – самосвалы, комбинированные дорожные машины и мультимобили.

На свои базы городские дорожники уже завезли 30% песка. Всего на зиму службы подготовят около 100 тонн песка и около 20 тысяч тонн соли, чтобы готовить слабосолевые растворы для работы в бесснежные заморозки и песко-соляную смесь для обработки дорог при снегопадах.

Зимний сезон для дорожных служб официально стартует 16 октября.

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