Смольный и «СПб Реновация» договорились о продлении программы расселения хрущевок

Суд утвердил мировое соглашение, несмотря на то, что это нарушает принципы конкуренции инвестдоговора

Апелляционный суд утвердил условия мирового соглашения между компанией «СПб Реновация» и Комитетом имущественных отношений, компании продлят сроки расселения хрущевок и строительства жилья в кварталах 1-1А Гражданского пр., Щемиловка (левый берег Невы), Лиговский проспект, Красный Кирпичник (Колпино), Ржевка 35, 18 ВВЖД. В будущем аналогичные «мировые» подпишут и по остальным кварталам, пишет NSP.ru

Еще в декабре 2017 года «СПб Реновация» выиграла иск к Комитету имущественных отношений о продлении сроков реновации на десять лет – до начала 2029 года. Принципиальных претензий у сторон не было, но, как рассказывали Stroypuls.ru участники рынка, у КИО есть четкая установка в любом споре проходить все инстанции.

Кроме того, как рассказывали ранее нашему изданию собеседники, принципиальным «стопом» для продления стало нарушения принципа конкурентности – ведь участки компания получила по конкурсу, если условия были иными (+ 10 лет на освоение площадок), в торгах могли бы принять участие и другие желающие.

Напомним, конкурс по 22 застроенным территориям в разных районах города «СПб Реновация» выиграла в конце 2008 года. От него требовалось расселить почти миллион «квадратов» жилья и построить около 8 млн. Однако с тех пор программа реализована чуть больше, чем на 1%. Сейчас работы идут в ЖК «Живи! В Рыбацком», ЖК «Малая Охта», ЖК «Новый Лиговский», ЖК «Новое Колпино», ЖК «Астрид».

При этом в части кварталов, где работа не начиналась, уже изменились строительные реалии – вступившие в силу НГП (градозащитники оспорили ППТ на Лиговке и Ржевке) существенно сократили объем застройки.

Отметим также, что уже полтора года Смольный обещает перекроить программу на московский манер – с возможностью расселения за пределы квартала и учетам мнения большинства при расселении дома (из рассчета 70 согласных побеждают 30 несогласных переезжать). Однако обещанный Смольным новый законопроект о развитии застроенных территорий в ЗакС так и не поступил.