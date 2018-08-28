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28 Август, 2018


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Автобус от МЕГИ Парнас продлят до Бугров

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в: Новости
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Маршрут будет захватывать пассажиропоток с «Проспекта Просвещения»

Властям Ленобласти удалось договориться о продлении маршрута №441 от МЕГИ Парнас через станцию метро «Проспект Просвещения» к Тихой улице поселка Бугры, сообщили в Управлении по транспорту.

Интервал движения автобусов составит 15 минут, время в пути – до 30 минут. Изначально будет курсировать четыре автобуса вместимостью 26 человек. Через месяц, после анализа пассажиропотока, количество транспортных средств может быть увеличено. Стоимость проезда составит 40 рублей. Льготные категории граждан смогут оплачивать проезд единым социальным проездным билетом, напомним, такое право есть у федеральных льготников, ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных граждан, лиц, сопровождающих инвалидов первой группы, детей-инвалидов и инвалидов-колясочников.

К концу 2018 года на всех автобусных маршрутах, которые курсируют между областью и городом, будет действовать электронный проездной билет «Подорожник»: это почти 100 направлений и 700 транспортных средств.

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