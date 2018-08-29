В центре Петербурга концерт заблокирует движение

Движение в центре Петербурга ограничат из-за концертной программы

В центре Санкт-Петербурга будут ограничивать движение из-за подготовки и проведения концертной программы, сообщает КРТИ.

По данным организации, движение по Дворцовому проезду будут ограничено с 22:30 31 августа до 10:45 2 сентября. Проехать будет невозможно по двум крайним левым полосам Лиговского проспекта от 2-й Советской улицы к Невскому проспекту.

С 10:45 до полудня 2 сентября движение по Лиговскому от 2-й Советской до Невского будет полностью прекращено. Аналогичные ограничения вступят в силу на Невском проспекте от Лиговского проспекта до Дворцового проезда и на самом Дворцовом проезде.