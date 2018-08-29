В Петербурге стали меньше продавать автомобили

В июле 2018 года в Санкт-Петербурге продали более 12 тысяч машин

В Санкт-Петербурге за июль 2018 года было продано 12 522 новых легковых автомобилей, что на 13% больше аналогичных показателей 2017 года, сообщают эксперты агентства «Auto-Dealer-Спб».

Аналитики подчеркивают, что июль стал уже вторым месяцем, когда на петербургском авторынке замедлились продажи. В июне дилеры увеличили показатели на 10%, что оказалось худшим результатом текущего года.

«По итогам августа ситуация может измениться – спрос на автомобили может подстегнуть очередной провал рубля, который случился в середине месяца», — сказал директор агентства Михаил Чаплыгин.

Добавим, что лидером продаж в июле 2018 года стала KIA, а постоянный лидер рынка Hyundai и вовсе показал отрицательный результат. Последний раз такое было в январе.