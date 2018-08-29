Социологи рассказали об ухудшении жизни петербуржцев

Треть опрошенных петербуржцев заявила о снижении своих доходов

Социологи Санкт-Петербургского государственного университета провели очередное исследование, в котором выяснили, что каждый третий житель Северной столице негативно оценивает свое материально положение, сообщает агентство «Regnum».

Более 32% респондентов заявили, что их уровень доходов «скорее» и «определенно» снизился. 46% участников опроса утверждают, что их бюджет остался без изменений.

Главную причину ухудшения своего материального положения петербуржцы видят в росте цен, которые поднимаются быстрее, чем увеличиваются их доходы.

14% участников опроса отметили, что в 2018 году могут позволить себе жить без ограничений, а 43% респондентов теперь занимаются поиском дополнительного заработка.

Ранее в Смольной заявили, что за первое полугодие 2018 года средняя номинальная зарплата в Петербурге увеличилась на 12% и подбирается к отметке в 60 тысяч рублей.