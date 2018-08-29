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29 Август, 2018


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Депутат пожаловался Полтавченко на систему оповещения об ураганах

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в: Новости
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Алексей Цивилев предлагает усовершенствовать систему смс-оповещения от МЧС

Полтавченко
Источник: topdialog.ru

Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко попросили разобраться в ситуации с недостаточным информированием петербуржцев об урагане. Соответствующее обращение отправил депутат ЗакСа Алексей Цивилев, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Поводом для подобной инициативы стало ЧП у арки главного штаба, где на минувшей неделе сильный ветер снес строительные леса на головы прохожим, пострадали двое мужчин и школьница.

По словам Цивилева, штормовые предупреждения от МЧС получили на все абоненты мобильных операторов. Рассылка отсутствовала у «Билайна», МТС и «Теле2».

Эту проблему депутат хочет рассмотреть на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

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