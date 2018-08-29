Через два года закроют станцию метро «Маяковская»

В первом квартале 2020 года станцию «Маяковская» закроют на ремонт

Петербургский метрополитен через два года начнет ремонт на станции «Маяковская». Проект запланирован на первый квартал 2020 года. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на начальника производственного отдела службы инфраструктурных программ метрополитена Алексея Мичурина.

По его словам, сейчас проект по ремонту станции уже готов и проходит экспертизу. Ремонтировать «Маяковскую», как и «Академическую», будут 11 месяцев.

«Сейчас у нас заключен договор на проектирование станции метро «Маяковская». И готовится конкурс на проектирование наклонного хода станции метро «Московская-2», — сказал Мичурин.

Ранее сообщалось, что на ремонт станции «Академическая» потребуется 450 миллионов рублей.