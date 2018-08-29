Съезд с внешнего кольца на КАД перекроют из-за ремонта

На КАД в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения
Представители ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупредили петербургских водителей о новых ограничениях, которые вступают в силу 3 сентября.
До 9 сентября на кольцевой будет закрыт съезд с внешнего кольца на пересечении с Парашютной улицей. Там будут проводиться работы по реконструкции северного участка КАДа.
Информацию о перекрытии продублируют на специальных табло и временных дорожных знаках. Водителей просят заранее выбирать маршрут.
Ранее сообщалось, что в центре Петербурга будут ограничивать движение транспорта из-за подготовки и проведения концерта.