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29 Август, 2018


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Участники молодежного конгресса отравились в петербургской гостинице

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в: Новости
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Десятки участников молодежного конгресса «Росатома» отправились в «Прибалтийской»

Фото: pixabay.com

В гостинице «Park Inn Прибалтийская» зафиксировано пищевое отравление, среди пострадавших участники молодежного конгресса «Росатома». Сам инцидент, как пишет «Фонтанка», произошел вечером 28 августа, проверка Роспотребнадзора еще продолжается.

Десяти гостей форума пожаловались на резкие боли в животе и тошноту. В отеле уже развернулся штаб по оказанию помощи, причину ЧП ищут. Сейчас в гостинице работают 15 сотрудников Роспотребнадзора и 20 врачей.

Уточняется, что еду для гостей форума готовили отдельно, так как постояльцы на плохое самочувствие не жаловались.

Кстати, у Роспотребнадзора пока нет претензий к закупленной еде. Среди больных оказались 29 человек. Один из участников форума находится в тяжелом состоянии, его отвезли в Боткинскую больницу.

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