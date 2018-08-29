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29 Август, 2018


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Энергетики Петербурга отчитались о подготовке к отопительному сезону

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в: Новости
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Санкт-Петербург готов к зиме на 83%, утверждают энергетики

Фото: pixabay.com

Состоялось заседание городской межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло под председательством вице-губернатора Игоря Албина.

Представители ТГК-1 отметили, что энергетики Северной столицы готовы к почти готовы к отопительному сезону. По словам главного инженера предприятия Алексея Воробьева, все работы идут в соответствии с графиком, город готов на 83%.

Как уточняют «Невские новости», работы по межотопительному графику не проводились во время чемпионата мира по футболу, но на сроках подготовки это не сказалось.

Ранее сообщалось, что дорожники Санкт-Петербурга заготовят 100 тонн песка для зимы.

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