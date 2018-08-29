В четверг Ладожский мост будут разводить дважды

В Ленобласти два раза за день разведут Ладожский мост

В четверг, 39 августа, движение транспорта по Ладожскому мосту будет закрыто из-за разводки переправы. Как отметили представители ФКУ Упрдор «Северо-Запад», произойдет эта дважды за сутки.

По данным организации, мост будет разведен с 10:00 до 10:45 и с 15:00 до 15:45. Из-за этого будет полностью заблокировано движение на автодороге Р-21 «Кола».

Разводка будет производиться для проведения регламентных работ, уточнили дорожники.

Ранее сообщалось, что с 3 сентября на КАД будет закрыт съезд с внешнего кольца на пересечении с Парашютной улицей.