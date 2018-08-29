К 1 сентября в Петербурге облагородили 39 школ и садов

О подготовке к Дню знаний отчитались в комитете по энергетике Петербурга

В Санкт-Петербурге к 1 сентября облагородили 39 школ и детских садов. Об этом рассказали представители комитете по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.

Все необходимые работы сотрудники ГУП «ТЭК СПб» уже провели в Калининском, Приморском, Невском, Выборгском, Московском, Красносельском и Красногвардейском районах. Больше всего отремонтированных объектов (10) оказалось в Калининском районе.

Во всех 39 учреждениях перед Днем знаний выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ и работ по восстановлению нарушенного благоустройства на территориях, уточняет «78».