В Петербурге сорвались сроки открытия Фрунзенского радиуса

Один из подрядчиков сорвал сроки открытия Фрунзенского радиуса

Новые станции петербургского метрополитена не получится сдать в срок из-за компании «Смальта Мозаика», которая занимается художественным оформлением подземки. Организация остановила работы из-за отсутствия финансирования. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на представителей компании.

«Мы не говорим уже об авансировании, хотя без этого однозначно не будет возможности полноценно реализовать проект, мы говорим об оплате уже сданных работ. За художественный проект на Невско-Василеостровской линии мы до сих пор не получили окончательного расчета…», — высказался заместитель генерального директора компании «Смальта Мозаика» Игорь Пурунджан.

Художники и директор компании Егор Быстров уточнил, что не будет отказываться от авторских прав на украшение станций в пользу метрополитена до тех пор, пока организации не заплатят.

Отказ от продолжения работ ознаменуется срывом сроком сдачи Фрунзенского радиуса. Станции уже не успеют оформить, даже если художники получат деньги. Радиус точно не подготовят раньше января 2019 года, хотя власти планировали открыть станции в конце 2018 года.

В «Смальта Мозаика» также добавили, что о сложившейся ситуации «Метрострой» был предупрежден еще в начале лета 2018 года. Сумма задолженности пока не озвучивается.

Если верить сайту госзакупок, то контракт на строительство трех станций Фрунзенского радиуса стоимостью 29,6 миллиарда рублей облачен почти полностью (28,2 миллиарда рублей).

Фрунзенскими радиус – это станции «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» (Южная).