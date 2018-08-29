жк днепропетровская 37 квартиры

29 Август, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

В Петербурге нашли множество нарушений на тепловых сетях

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Нарушения на тепловых сетях Петербурга серьезно увеличились в числе

Фото: maxpixel.net

В Санкт-Петербурге резко увеличилось число нарушений на трубопроводах. Об этом рассказал главный инженер АО «Тепловая сеть Санкт-Петербурга» Антон Свиридов, пишет «Фонтанка».

Этой информацией специалист поделился на комиссии по подготовке к отопительному сезону, председателем которой стал вице-губернатор города Игорь Албин.

По словам Свиридова, теплосеть сообщили о 849 нарушениях при гидравлических испытаний на трубопроводах. Еще 100 повреждений необходимо устранить. Рост повреждаемости магистральных сетей по сравнению с 2017 годом вырос на 2,6%, а рост повреждаемости квартальных сетей – на 4,3%.

Ранее представители ТГК-1 заявили, что Санкт-Петербург готов к отопительному сезону на 83%.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X