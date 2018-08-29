В Петербурге нашли множество нарушений на тепловых сетях

Нарушения на тепловых сетях Петербурга серьезно увеличились в числе

В Санкт-Петербурге резко увеличилось число нарушений на трубопроводах. Об этом рассказал главный инженер АО «Тепловая сеть Санкт-Петербурга» Антон Свиридов, пишет «Фонтанка».

Этой информацией специалист поделился на комиссии по подготовке к отопительному сезону, председателем которой стал вице-губернатор города Игорь Албин.

По словам Свиридова, теплосеть сообщили о 849 нарушениях при гидравлических испытаний на трубопроводах. Еще 100 повреждений необходимо устранить. Рост повреждаемости магистральных сетей по сравнению с 2017 годом вырос на 2,6%, а рост повреждаемости квартальных сетей – на 4,3%.

Ранее представители ТГК-1 заявили, что Санкт-Петербург готов к отопительному сезону на 83%.