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29 Август, 2018


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В Петербурге массово демонтируют билборды

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в: Новости
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В разных районах Петербурга началась зачистка рекламных билбордов

Фото: torange.biz

В Санкт-Петербурге проводится массовый демонтаж крупных билбордов. Очевидцы заметили рабочих в разных районах города, в городские власти называют демонтаж «плановым», пишет РБК.

По словам председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева, Смольный до конца августа завершит демонтаж крупногабаритных конструкций, которые не вошли в адресную схему и не соответствуют законодательству.

Демонтаж проводится за счет владельцев этих конструкций и на добровольной основе. Есть случаи, когда предприниматели «на контакт не идут», тогда с собственников взыскивают средства через суд, уточнил Серезлеев.

Конкурс на установку рекламных конструкций Смольный провел в августе 2017 года. Тогда на торгах было разыграно право аренды 9271 адреса для установки рекламы на 10 лет. Этот рынок поделили компании «Russ Outdoor», «Постер», «Реклама Центр», «Gallery», «Руан», «БилбордПост», «Северная Столица», «Рекмастер» и «Вертикаль».

В новой схеме не оказалось значительного числа установленных рекламных конструкций. В предыдущей схеме (за апрель 2014 года) конструкций было 9665. Больше всего их сократили в Центральном районе. К примеру, на Невском проспекте из 174 адресов осталось только 83.

Сразу после проведения конкурса комитет по печати заявил, что около 1000 конструкций не соответствуют закону по формату и будут демонтированы. Речь идет и о билбордах, которые нависают над проезжей частью.

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