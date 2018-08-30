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30 Август, 2018


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Смольный ищет архитекторов для украшения исторического центра Петербурга

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в: Новости
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Северной столице нужны архитекторы и скульпторы для исторического центра

Новые малые архитектурные формы должны появиться в центральных районах Санкт-Петербурга. Такое конкурс уже объявил Комитет по градостроительству и архитектуре Смольного.

К участие в конкурсе приглашаются специалисты, которые имеют высшее профессиональное образование по специальностям архитектор, скульптор, дизайнер или художник.

Как уточняет «78», участники конкурса будут заниматься различными концепциями: «Образ Санкт-Петербурга – литературный Санкт-Петербург», «История Санкт-Петербурга – Санкт-Петербург петровского времени» и «Архитектурный облик города – традиции ленинградского авангарда».

Победители конкурса получат денежное вознаграждение, а их работы украсят исторический центр Северной столицы.

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