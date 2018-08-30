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30 Август, 2018


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В Петербурге установили максимальный размер платы за парковки

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в: Новости
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Постановление о максимальном размере платы за парковки города подписал Полтавченко

Полтавченко
Источник: gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко подписал постановление о максимальном размере платы за городские парковки, которые будут расположены на региональных дорогах общего пользования. Документ уже опубликован на официальном сайте Смольного.

Для двухколесных транспортных средств категорий «А» и «М» максимальный размер платы за парковку в следующем году составит 35 рублей 48 копеек в час.

Для транспорта категории «В» — 118 рублей 28 копеек в час. Для остальных транспортных средств – 177 рублей 42 копейки в час.

Контроль за выполнением постановления возложили на вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

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