В Петербурге появятся новые велодорожки

Новые дорожки для велосипедистов появятся уже осенью

К середине октября 2018 года в Санкт-Петербурге будут открыты две новые велодорожки. Об этом рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.

Первая дорожка для велосипедистов пройдет по нечетной стороне набережной Карповки от проспект Медиков до Чкаловского проспекта. Протяженность – 700 метров.

Вторая дорожка появится между Морским проспектом, Парком 300-летия и Приморском проспекте. Дорожка также затронет Северную и Южную дороги. Ее длина будет составлять 4,7 километра.