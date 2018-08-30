В Санкт-Петербурге увеличился прожиточный минимум

Георгий Полтавченко поднял прожиточный минимум на 145 рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление, которое увеличивает прожиточный минимум в городе до 11 007,6 рублей. Это на 145 рублей больше, чем в первом квартале текущего года.

Таким образом прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличился до 12 063,8 рублей, для пенсионеров – 8 944,3 рублей, для детей – 10 741,7 рублей.

Величина используется для расчета социальных выплат, отмечает «Фонтанка».

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 января 2019 года.