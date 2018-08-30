жк днепропетровская 37 евродвушка

30 Август, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

В Санкт-Петербурге увеличился прожиточный минимум

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Георгий Полтавченко поднял прожиточный минимум на 145 рублей

Фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление, которое увеличивает прожиточный минимум в городе до 11 007,6 рублей. Это на 145 рублей больше, чем в первом квартале текущего года.

Таким образом прожиточный минимум для трудоспособных граждан увеличился до 12 063,8 рублей, для пенсионеров – 8 944,3 рублей, для детей – 10 741,7 рублей.

Величина используется для расчета социальных выплат, отмечает «Фонтанка».

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 января 2019 года.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X