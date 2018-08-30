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30 Август, 2018


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На содержание стадиона «Петровский» уйдет 148 миллионов рублей

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в: Новости
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Власти Петербурга потратят на стадион «Петровский» 148 миллионов рублей

Фото: википедия

Стадион «Петровский» вернулся в управление города после переезда оттуда футбольного клуба «Зенит». Теперь содержанием стадиона придется расплачиваться из городского бюджета. Об этом рассказал глава спорткомитета Павел Белов.

По его словам, на спортивный комплекс в 2019 году будет выделено 148 миллионов рублей. Как уточняет «Фонтанка», эта сумма будет внесена в проект закона о бюджете Северной столицы на следующий год.

«Зенит» в начале августа официально перебрался на стадион «Санкт-Петербург». «Петровский» передали в Дирекцию по управлению спортивными сооружениям. До 2016 году стадион приносил прибыл по 1 миллиону рублей ежегодно.

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