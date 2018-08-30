Фонд ЖКХ продолжит работать и получит новые функции

Глава наблюдательного совета фонда Сергей Степашин надеется получить контроль за энергоэффективностью и капремонтом многоквартирного жилья по всей стране

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) продолжит работу в виде госкорпорации и готов принять на себя новые полномочия, рассказал глава наблюдательного совета фонда Сергей Степашин. По его словам, эффективность работы фонда в виде госкорпорации не вызывает сомнений ни у минфина, ни у Счетной палаты, пишет РИА.

Степашин уточнил, что Фонд ЖКХ готов взять на себя вопросы энергоэффективности, модернизации жилфонда и контроля за капремонтом — такие предложения наблюдательный совет фонда и общественный совет Минстроя РФ внес в правительство.

«Сегодня этот вопрос рассматривается в правительстве РФ. Фонд к этому готов. 10 лет он работает… поэтому мы готовы. Есть для этого и профессиональный коллектив, и самое главное, что за эти 10 лет отлажено очень хорошее взаимодействие с регионами, практически со всеми. Поэтому грех отказываться от того, что есть. Это одна из немногих госпрограмм, которая сработала, и достаточно эффективно», — уверен Степашин.

Он напомним, что по программе расселения «аварийки» есть решение президента о продолжении программы расселения с участием бюджетных средств. Программа, скорее всего, будет также рассчитана на 6 лет, половину денег даст федеральный бюджет, еще половину — регион и муниципалы.

Напомним, ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявлял, что новая программа расселения будет строиться по принципиально иной схеме и не повторит ошибок прошлой программы, например, в части взаимодействия с подрядчиками — тогда у регионов не было рычагов воздействия на недобросовестных строителей.