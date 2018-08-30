На КАД перекроют пару полос между Дачным проспектом и Таллинском шоссе

На кольцевой в Петербурге продолжаются ремонтные работы

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупредили петербургских водителей о новых ограничениях движения, которые вступают в силу на КАД с 1 сентября.

Речь идет о третьей и четвертой полосах движения между развязками с Дачным проспектом и Таллинском шоссе. По первой и второй полосам движение будет открыто, но передвигаться там можно будет со скоростью до 50 километров в час.

Ограничения будут действовать до 12 сентября. За это время на участке устранят колейность. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут.

Ранее сообщалось, что 1 сентября на Петровской набережной движение для автомобилей перекроют на 3 часа.