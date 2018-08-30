Прокуратура нашла нарушения при ремонте дома композитора Лядова

Дверь в исторический дом по улице Марата требуют вернуть

Правоохранители Санкт-Петербурга провели проверку в связи с заменой исторической деревянной двери в доме, где в 1884-1914 годах жил известный композитор Анатолий Лядов. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Представители ведомства установили, что работы проводились без разрешения. Историческая дверь была заменена глухой металлической.

Уточняется, что домом управляет ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района. В адрес руководителя организации уже внесено представлении об устранении нарушений. Проверять дальнейшие работы будет районная прокуратура.