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30 Август, 2018


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Прокуратура нашла нарушения при ремонте дома композитора Лядова

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в: Новости
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Дверь в исторический дом по улице Марата требуют вернуть

Фото: пресс-служба городской прокуратуры

Правоохранители Санкт-Петербурга провели проверку в связи с заменой исторической деревянной двери в доме, где в 1884-1914 годах жил известный композитор Анатолий Лядов. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Представители ведомства установили, что работы проводились без разрешения. Историческая дверь была заменена глухой металлической.

Уточняется, что домом управляет ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района. В адрес руководителя организации уже внесено представлении об устранении нарушений. Проверять дальнейшие работы будет районная прокуратура.

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