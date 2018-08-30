КГИОП хочет дополнительные 1,2 млрд рублей на реставрацию культурных объектов

И отдельно 117 млн рублей налогоплательщиков понадобились религиозным организациям

Сегодня бюджетно-финансовый комитет ЗакСобрания заслушал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников. Председатель КГИОП Сергей Макаров был краток. Комитет реализует подпрограмму Наследие по 4 направлениям. Главное — реставрация объектов культуры. В программе на эти цели заложено 2,4 млрд руб. на 2019 год. Однако в проекте бюджета на эти цели выделено всего 958,5 млн руб. Дополнительная потребность 1223,5 млн руб. есть на реставрацию Смольный, Спасо—Преображенский и Казанский соборы, Мечеть, Буддийский храм, храм Святой Екатерины на Невском, Церковь Богоявления на Гутуевском острове, памятник Николаю I, Дворец Юсуповых, Аничков дворец, Дом Половцова на Б.Морской, дом Монферрана на Мойке, дача Громова в Лопухинском саду и др.

Помимо денег на реставрацию, Сергей Макаров попросил ещё 117,5 млн руб. на субсидии религиозным организациям и 19,8 млн руб. на программу Открытый город, Представитель комитета финансов отметил, что все дополнительные средства обоснованы и их надо выделить.

Депутат Андрей Васильев по-дружески покритиковал чиновника, за слишком скромные потребности. У нас сотни памятников, которым по 300 лет, они нуждаются в реставрации, вы что, ждете, когда они разрушался, — риторических во просил он. — Не надо стесняться, надо просить на реставрацию и консервацию объектов столько, сколько нужно.

Депутат Ирина Иванова по интересовалась тем, как будут распределяться средства за капремонт между фондом капремонта и кгоип в следующем году, когда фасады памятных зданий будет ремонтировать ведомство. Мы не планируем ничего забирать у фонда, — сказал Макаров, — сейчас разрабатывается отдельный закон, в программу войдёт 300 зданий 3-4 сложности ремонта фасадов. 60 из них уже находится в работе. Надеемся, что до конца года он будет принят. Дополнительно на эти цели нам потребуется миллиард руб..

Члены бфк обещали поддержать ведомство и выделить необходимые средства.