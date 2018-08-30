Медведев назвал строительство лидирующей отраслью по количеству картельных сговоров

Особенно отличились дорожники

Больше всего картельных сговоров отмечено в строительной отрасли, и отдельно — в дорожном строительстве, рассказал на заседании правительства глава Кабмина Дмитрий Медведев.

«Лидерство по сговорам уже не первый год удерживает строительство, в том числе, дорожное строительство. Антиконкурентные соглашения широко распространены и в сфере госзакупок, и закупок компаний с госучастием», — уверен премьер.

Он также предложил комплекс мер для улучшения ситуации: «Нам следует более активно проводить приватизацию государственной собственности, хотя это не всегда просто, особенно на региональном и муниципальном уровне, нужно усилить работу по противодействию картелям, причем методы выявления и пресечения антиконкурентных соглашений должны идти в ногу с развитием цифровых технологий».

Кроме того, премьер пообещал совершенствовать механизм поддержки малого и среднего бизнеса — увеличить долю государственных закупок у небольших и социально ориентированных некоммерческих предприятий, а также обеспечить для всего бизнеса равный доступ к услугам государственных и естественных монополий.

По словам Медведева, в 2017 году на 3% возросло количество сговоров на торгах, а ущерб от этого в бюджетах всех уровней составляет порядка 2% ВВП.