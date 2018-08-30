жк днепропетровская 37 евротрешка

30 Август, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

Медведев назвал строительство лидирующей отраслью по количеству картельных сговоров

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Особенно отличились дорожники

Фото: википедия

Больше всего картельных сговоров отмечено в строительной отрасли, и отдельно — в дорожном строительстве, рассказал на заседании правительства глава Кабмина Дмитрий Медведев.

«Лидерство по сговорам уже не первый год удерживает строительство, в том числе, дорожное строительство. Антиконкурентные соглашения широко распространены и в сфере госзакупок, и закупок компаний с госучастием», — уверен премьер.

Он также предложил комплекс мер для улучшения ситуации: «Нам следует более активно проводить приватизацию государственной собственности, хотя это не всегда просто, особенно на региональном и муниципальном уровне, нужно усилить работу по противодействию картелям, причем методы выявления и пресечения антиконкурентных соглашений должны идти в ногу с развитием цифровых технологий».

Кроме того, премьер пообещал совершенствовать механизм поддержки малого и среднего бизнеса — увеличить долю государственных закупок у небольших и социально ориентированных некоммерческих предприятий, а также обеспечить для всего бизнеса равный доступ к услугам государственных и естественных монополий.

По словам Медведева, в 2017 году на 3% возросло количество сговоров на торгах, а ущерб от этого в бюджетах всех уровней составляет порядка 2% ВВП.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X