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30 Август, 2018


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В Петербурге создадут спецподразделение полицейских квадрокоптеров

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в: Новости
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На создание авиа-отряда потратят 23 млн рублей

Во время подготовки Петербурга к Чемпионату мира по футболу 2018 года возникла острая необходимость в специальном подразделении квадрокоптеров, заявил в ЗакСе на нулевых слушаниях по бюджету глава Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов.

По его словам, соответствующую задачу по созданию полноценной службы с техникой диаметром контроля порядка 40 км дал губернатор города Георгий Полтавченко. На создание спецотряда комитет попросил выделить дополнительные 23 млн рублей. Богданов отметил, что в городе есть предприятие выпускающее необходимую технику.

Кроме того, допсредства комитет попросил на обновление парка автомобилей противопожарной службы. Пожарным нужно 23 авто, а действующим машинам — уже более 10 лет.

Также субвенцию федерального бюджета пойдет на составление протоколов сотни жалоб на шум (3,8 млн руб) и закупку средств индивидуальной защиты для не работающего населения. Имеющиеся необходимо заменить, как устаревшие, замена потребует 94 млн руб.

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