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30 Август, 2018


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В Петербурге приостановили выселение правозащитного общества «Мемориал»

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в: Новости
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Вишневский рассказал о приостановке выселения общества «Мемориал» с Разъезжей улицы

Фото: википедия

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что правозащитную организацию «Мемориал» пока не буду выселять из дома на Разъезжей улице.

Комитет имущественных отношений расторжение договора приостановил и ведет по нему дополнительную работу, пишет «Росбалт».

Напомним, комитет имущественных отношений ранее отказался продлевать с активистами договор аренды.

Также добавим, что в 2016 году «Международный Мемориал» попал в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

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