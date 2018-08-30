В Петербурге приостановили выселение правозащитного общества «Мемориал»

Вишневский рассказал о приостановке выселения общества «Мемориал» с Разъезжей улицы

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что правозащитную организацию «Мемориал» пока не буду выселять из дома на Разъезжей улице.

Комитет имущественных отношений расторжение договора приостановил и ведет по нему дополнительную работу, пишет «Росбалт».

Напомним, комитет имущественных отношений ранее отказался продлевать с активистами договор аренды.

Также добавим, что в 2016 году «Международный Мемориал» попал в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента.