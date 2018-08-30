жк днепропетровская 37 евродвушка

30 Август, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

Петербург и ирландский Корк обсудят переработку мусора

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Георгий Полтавченко встретился в мэром ирландского города Корк

Фото: kibitov/Instagram

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко провел рабочую встречу с лордом-мэром города Корк (Ирландия) Миком Финном. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам градоначальника город на Неве может сотрудничать с Корком в области здравоохранения, науки, образования, культуры, туризма и коммунального хозяйства.

Стороны планируют обменяться опытом в сфере очистки сточных вод и переработки мусора.

Кстати, Полтавченко также добавил, что за первые шесть месяцев 2018 года торговый оборот между Россией и Ирландией подрос на 30%.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X