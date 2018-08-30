Петербург и ирландский Корк обсудят переработку мусора

Георгий Полтавченко встретился в мэром ирландского города Корк

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко провел рабочую встречу с лордом-мэром города Корк (Ирландия) Миком Финном. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам градоначальника город на Неве может сотрудничать с Корком в области здравоохранения, науки, образования, культуры, туризма и коммунального хозяйства.

Стороны планируют обменяться опытом в сфере очистки сточных вод и переработки мусора.

Кстати, Полтавченко также добавил, что за первые шесть месяцев 2018 года торговый оборот между Россией и Ирландией подрос на 30%.