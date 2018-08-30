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30 Август, 2018


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Ленобласть хочет с помощью инвестора ввести региональную систему «Платон»

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в: Новости
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И получать 750 млн рублей в Дорожный фонд ежегодно

Правительство Ленобласти ждет предложений от бизнеса по участию в создании системы весогабаритного контроля – аналогичной федеральному «Платону», пишет NSP.ru

Как пояснили в Комитете по дорожному хозяйству , система может запуститься уже в следующем году и приносить в дорожный фонд Ленобласти не меньше 750 млн рублей ежегодно.

Для этого придётся закупить порядка 60 контрольных комплексов стоимостью 80–120 млн рублей каждый. Таким образом объём инвестиций в систему составит 6 млрд рублей. По словам председателя Комитета по дорожному хозяйству Юрия Запалатского, правительство ЛО готово реализовать этот проект в режиме концессии, государственно-частного партнёрства или контракта жизненного цикла и ищет партнёров среди предпринимателей.

Напомним, весь объём дорожного фонда Ленобласти в 2018 году составил 7,5 млрд рублей. Сейчас он формируется преимущественно за счёт транспортного налога и акцизов на топливо. При таком бюджете у властей получается ремонтировать не больше 250 км дорог в год. А чтобы состояние региональных автотрасс хотя бы не ухудшалось, надо ежегодно делать текущий ремонт на 500 км. Это требует расходов в объёме 5-6 млрд рублей.

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