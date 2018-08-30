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30 Август, 2018


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Албин пригрозил «Метрострою» кадровыми решениями за срыв сроков Фрунзенского радиуса

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в: Новости
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Для Смольного ввод трех станций в декабре 2018 года — принципиальный момент

Городские власти делают все возможное, чтобы не допустить срыва сроков строительства станций Фрунзенского радиуса, в частности, было принято решение отказаться от мозаики на станциях общей стоимостью около 1 млрд рублей, пишет «Фонтанка».

Накануне на объекте прошло выездное совещание, в ходе которого вице-губернатор Игорь Албин назвал темп работы неудовлетворительным: мобилизации персонала нет, на объекте задействованы сомнительные подрядчики. Издание упоминает компанию «Нордекс», а также ряд фирм, задействованных при строительстве стадиона на Крестовском острове. В итоге чиновник дал 10 дней для подготовки полноценной производственной программы и пообещал регулярные проверки и объезды строящейся линии подземки.

«У меня большое опасение, что мы имеем дело с выводом средств с объектов капитальных вложений. Может быть пора правоохранителей подключать к этому делу? Авансы отдаются вовремя, а отчитаться не можем, рабоче-исполнительной документации нет. Каждый раз с авансами происходит какая-то эпопея, в то время как закупки делаются несвоевременно, а продукция получается некачественная. Тем не менее компания двинулась уже в Арабские Эмираты и Европу. Что вы там строить то будете? Научитесь в Петербурге строить сначала, а потом показываете свои преимущества», – цитирует Албина издание.

Ранее КРТИ сообщал о том, что на объекте есть 1,5 месячная задержка.

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