Метрополитен будет сам изучать забытые пакеты петербуржцев за 500 миллионов

В петербургском метро заявили, что могут сами изучать забытые вещи пассажиров без помощи Росгвардии

Представители комитете по транспорту Санкт-Петербурге предложили идею, которая поможет решить проблему забытых вещей и сумок, которые пассажиры городского метрополитена оставляют на станциях.

Глава ведомства Александр Головин отметил, что для решения указанной проблемы метрополитену нужно 536 миллионов рублей на обеспечение безопасности.

Головин уточнил, что когда предмет найден, то сотрудники проверяют запись с камер видеонаблюдения, чтобы понять, кто его забыл. Если этого человека посчитают опасным, то на место происшествия прибывает Росгвардия, пишет «Росбалт».

«Чтобы уйти от этого, нужно либо нанимать кинологов, либо закупать хорошие технические средства, которые позволят сразу распознавать опасность предмета», — уточник глава комитета.

Если у метрополитена появятся собственные специалисты-кинологи и дополнительное оборудование, то подземка будет самостоятельно определять опасность оставленных вещей и станции не будут временно закрываться.

Впрочем, есть одна загвоздка, дополнительные расходы на безопасность метрополитена пока не попали в проект бюджета города.