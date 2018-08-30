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30 Август, 2018


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Водителей ждут ограничения на Большом Крестовском мосту

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в: Новости
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Петербургским автомобилистам две недели будет тесно на Большом Крестовском мосту

Фото: википедия

В Санкт-Петербурге начинает ремонт Большого Крестовского моста. Дорожники планируют вести работы со 3 по 17 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

С полуночи понедельника до полуночи 9 сентября на переправе будут закрывать левую полосу в направлении от улицы Большая Зеленина к Петроградской улице.

С 10 по 16 сентября ограничивать будут ту же самую полосу, но в обратном направлении.

С 17 по 22 сентября ремонтные работы начнутся на внутренних полосах моста в каждом из направлений.

Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать удобный маршрут.

Ранее сообщалось, что на КАД будут закрыты две полосы движения между развязками с Дачным проспектом и Таллинском шоссе.

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